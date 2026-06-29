Το παιχνίδι του σκύλου που ξετρελαίνει και τις γάτες
Το παιχνίδι του σκύλου που ξετρελαίνει και τις γάτες
Πολλοί θεωρούμε πως αν πετάξουμε σε μια γάτα ένα μπαλάκι και της πούμε “Φέρτο”, θα μας κοιτάξει περιφρονητικά.
Όταν σκεφτόμαστε παιχνίδια με το κατοικίδιο, οι περισσότεροι φέρνουμε στο μυαλό μας έναν σκύλο να κυνηγάει ένα μπαλάκι, να το πιάνει και να μας το φέρνει.
Πόσοι βάζουμε σε αυτή τη θέση μια γάτα; Λίγοι, όσοι μάλλον έχουν δει το αιλουροειδές τους να παίζει ένα παιχνίδι που λατρεύουν οι σκύλοι, το γνωστό και ως "Fetch" ή "Φέρτο". Ή όσοι έπεσαν πάνω στην έρευνα που δημοσίευσε το Scientific Reports και διεξήχθη από ψυχολόγους με ειδίκευση στην συμπεριφορά ζώων των Πανεπιστημίων του Sussex και της Northumbria, στην Αγγλία.
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Πόσοι βάζουμε σε αυτή τη θέση μια γάτα; Λίγοι, όσοι μάλλον έχουν δει το αιλουροειδές τους να παίζει ένα παιχνίδι που λατρεύουν οι σκύλοι, το γνωστό και ως "Fetch" ή "Φέρτο". Ή όσοι έπεσαν πάνω στην έρευνα που δημοσίευσε το Scientific Reports και διεξήχθη από ψυχολόγους με ειδίκευση στην συμπεριφορά ζώων των Πανεπιστημίων του Sussex και της Northumbria, στην Αγγλία.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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