Το παιχνίδι του σκύλου που ξετρελαίνει και τις γάτες

Πολλοί θεωρούμε πως αν πετάξουμε σε μια γάτα ένα μπαλάκι και της πούμε “Φέρτο”, θα μας κοιτάξει περιφρονητικά.