Το πιο σημαντικό πράγμα που χρειάζεται ένας σκύλος όταν πηγαίνει βόλτα
TOPETMOU

Το πιο σημαντικό πράγμα που χρειάζεται ένας σκύλος όταν πηγαίνει βόλτα

Πολλά είναι τα πράγματα που χρειάζεται ένας σκύλος στη βόλτα του. Ένα όμως είναι αυτό που χρειάζεται περισσότερο από όλα.

Το πιο σημαντικό πράγμα που χρειάζεται ένας σκύλος όταν πηγαίνει βόλτα
Αν είστε κηδεμόνας σκύλου, ξέρετε ότι κάποιες βόλτες μαζί του είναι μεγαλύτερες από το αναμενόμενο εξαιτίας της επιθυμίας εκείνου να μυρίσει τα πάντα.

Παρόλο που αυτό μπορεί να σας κουράζει, το να σταματάει δηλαδή ο σκύλος σας κάθε λίγο και λιγάκι και να μυρίζει ό,τι βρίσκει, ειδικά αν βιάζεστε, εντούτοις αυτό είναι κάτι που πρέπει να τον αφήνουμε να κάνει.

Σύμφωνα με έρευνες είναι πολύ σημαντικό να αφήνετε τον σκύλο σας να μυρίζει στη βόλτα καθώς κάνει πολύ καλό στην υγεία του.

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