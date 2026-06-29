Το πιο σημαντικό πράγμα που χρειάζεται ένας σκύλος όταν πηγαίνει βόλτα

Πολλά είναι τα πράγματα που χρειάζεται ένας σκύλος στη βόλτα του. Ένα όμως είναι αυτό που χρειάζεται περισσότερο από όλα.