Πόσες φορές τη μέρα πρέπει να τρώει η γάτα μας

Αν έπρεπε να απαντήσει η γάτα κάθε πότε πρέπει να τρώει, θα έλεγε συνέχεια. Να όμως που πρέπει να πάρουμε εμείς αυτή την απόφαση.