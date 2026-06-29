Πόσες φορές τη μέρα πρέπει να τρώει η γάτα μας
Πόσες φορές τη μέρα πρέπει να τρώει η γάτα μας
Αν έπρεπε να απαντήσει η γάτα κάθε πότε πρέπει να τρώει, θα έλεγε συνέχεια. Να όμως που πρέπει να πάρουμε εμείς αυτή την απόφαση.
Η φουντωτή μας φίλη είναι αυστηρή με εμάς και θέλει την προσοχή και τη φροντίδα μας. Δύσκολα θα συγχωρήσει την ασυνέπεια και -ακόμα χειρότερα- να ξεχάσουμε να την ταΐσουμε. Τέτοια λάθη δεν θα τα αφήσει να περάσουν έτσι και θα φροντίσει να μας το θυμίσει αρχικά με νιαούρισμα, με το να μπλεχτεί στα πόδια μας, δεν θα χαθεί από κοντά μας.
Είναι σημαντικό το τι αρέσει στη γάτα;
Οι γάτες είναι λίγο ποιο γκουρμέ και επιλεκτικές από τους σκύλους, ενώ η διάθεση, το περιβάλλον και η ψυχολογία τους, επηρεάζει άμεσα την όρεξή τους. Αν βρουν όμως κάτι που τους αρέσει, θα κυριαρχήσει το ένστικτο του θηρευτή και θα κάνει τα πάντα να το αποκτήσει και να το φάει.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Είναι σημαντικό το τι αρέσει στη γάτα;
Οι γάτες είναι λίγο ποιο γκουρμέ και επιλεκτικές από τους σκύλους, ενώ η διάθεση, το περιβάλλον και η ψυχολογία τους, επηρεάζει άμεσα την όρεξή τους. Αν βρουν όμως κάτι που τους αρέσει, θα κυριαρχήσει το ένστικτο του θηρευτή και θα κάνει τα πάντα να το αποκτήσει και να το φάει.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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