Μπορούν οι σκύλοι να τρώνε παγωτό;
Μπορούν οι σκύλοι να τρώνε παγωτό;
Πόσες φορές βρίσκετε τον τετράποδο φίλο σας να στέκεται δίπλα σας και να σας κοιτάζει, όσο εσείς απολαμβάνετε ένα δροσερό παγωτό;
UPD:
Το παγωτό είναι μία από τις πιο αγαπημένες καλοκαιρινές λιχουδιές για τους ανθρώπους. Τις ζεστές ημέρες, ένα δροσερό παγωτό μπορεί να μας προσφέρει απόλαυση αλλά και ανακούφιση από τη ζέστη.
Όταν όμως το απολαμβάνουμε με τον τετράποδο φίλο μας να βρίσκεται δίπλα μας και να μας κοιτάζει επίμονα, είναι φυσικό να αναρωτηθούμε, εάν ένας σκύλος μπορεί να φάει παγωτό με ασφάλεια.
Η σύντομη απάντηση είναι ότι, παρόλο που μια μικρή ποσότητα παγωτού δεν είναι πάντα επικίνδυνη, το παγωτό δεν αποτελεί ιδανική λιχουδιά για τους σκύλους. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους οι κηδεμόνες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί προτού προσφέρουν στον σκύλο τους μια μικρή κουταλιά από το παγωτό τους. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
Όταν όμως το απολαμβάνουμε με τον τετράποδο φίλο μας να βρίσκεται δίπλα μας και να μας κοιτάζει επίμονα, είναι φυσικό να αναρωτηθούμε, εάν ένας σκύλος μπορεί να φάει παγωτό με ασφάλεια.
Η σύντομη απάντηση είναι ότι, παρόλο που μια μικρή ποσότητα παγωτού δεν είναι πάντα επικίνδυνη, το παγωτό δεν αποτελεί ιδανική λιχουδιά για τους σκύλους. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους οι κηδεμόνες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί προτού προσφέρουν στον σκύλο τους μια μικρή κουταλιά από το παγωτό τους. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
UPD:
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