Το εντελώς ακίνδυνο φίδι που ζει μόνο στη Γυάρο
Το εντελώς ακίνδυνο φίδι που ζει μόνο στη Γυάρο
Υπάρχει ένα φίδι που ζει αποκλειστικά στη Γυάρο και εντελώς ακίνδυνο για τον άνθρωπο, όπως τα περισσότερα που συναντάμε.
UPD:
Ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε για να κατανοήσουμε περισσότερο το περιβάλλον, είναι να γνωρίσουμε καλύτερα τα πλάσματα που ζουν σε αυτό.
Ανάμεσά τους είναι και τα φίδια, τα ερπετά που μας προκαλούν φόβο, χωρίς να γνωρίζουμε το είδος τους. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει φίδια, τόσο σε κατοικημένες όσο και απομακρυσμένες περιοχές. Τα περισσότερα από αυτά που βλέπουμε είναι ακίνδυνα, δηλαδή μη δηλητηριώδη. Μόνο 7 είδη είναι δηλητηριώδη, με τα 5 από αυτά να είναι οχιές και το δάγκωμά τους είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
Ανάμεσά τους είναι και τα φίδια, τα ερπετά που μας προκαλούν φόβο, χωρίς να γνωρίζουμε το είδος τους. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει φίδια, τόσο σε κατοικημένες όσο και απομακρυσμένες περιοχές. Τα περισσότερα από αυτά που βλέπουμε είναι ακίνδυνα, δηλαδή μη δηλητηριώδη. Μόνο 7 είδη είναι δηλητηριώδη, με τα 5 από αυτά να είναι οχιές και το δάγκωμά τους είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
UPD:
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