Το εντελώς ακίνδυνο φίδι που ζει μόνο στη Γυάρο

Υπάρχει ένα φίδι που ζει αποκλειστικά στη Γυάρο και εντελώς ακίνδυνο για τον άνθρωπο, όπως τα περισσότερα που συναντάμε.