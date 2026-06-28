5 απίστευτα πράγματα για τον εγκέφαλο της γάτας που λίγοι γνωρίζουν
5 απίστευτα πράγματα για τον εγκέφαλο της γάτας που λίγοι γνωρίζουν
Οι γάτες είναι τόσο έξυπνες που δικαίως συγκαταλέγονται στα πιο ευφυή πλάσματα στο ζωικό βασίλειο.
UPD:
Πώς λέμε κάποιον που είναι πολύ έξυπνος και καταλαβαίνει τα πάντα; Γάτα. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα μπορούσαμε να βρούμε πιο επιτυχημένο χαρακτηρισμό. Οι γάτες είναι τόσο έξυπνες που δικαίως συγκαταλέγονται στα πιο ευφυή πλάσματα στο ζωικό βασίλειο.
Και όμως δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι τα ζώα αυτά δεν έχουν ιδιαίτερη εξυπνάδα επειδή, λόγω της ανεξαρτησίας τους, εκπαιδεύονται πιο δύσκολα και δεν ακολουθούν πάντα τις επιθυμίες των ανθρώπων με ενθουσιασμό- όπως κάνουν οι σκύλοι.
Πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος της γάτας
Ο εγκέφαλος μιας γάτας λειτουργεί με τρόπο παρόμοιο με τον ανθρώπινο σε βασικές δομές, αλλά είναι προσαρμοσμένος στις ανάγκες ενός κυνηγού: γρήγορα αντανακλαστικά, ισορροπία, παρατήρηση και μνήμη. Έχει μήκος περίπου 5 εκατοστά και ζυγίζει γύρω στα 25–30 γραμμάρια, ανάλογα με το μέγεθος και τη φυλή της γάτας. Παρότι είναι μικρός, θεωρείται ιδιαίτερα πολύπλοκος και αποδοτικός για τις ανάγκες του ζώου. Διαβάστε εδώ τη συνέχεια του άρθρου.
Και όμως δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι τα ζώα αυτά δεν έχουν ιδιαίτερη εξυπνάδα επειδή, λόγω της ανεξαρτησίας τους, εκπαιδεύονται πιο δύσκολα και δεν ακολουθούν πάντα τις επιθυμίες των ανθρώπων με ενθουσιασμό- όπως κάνουν οι σκύλοι.
Πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος της γάτας
Ο εγκέφαλος μιας γάτας λειτουργεί με τρόπο παρόμοιο με τον ανθρώπινο σε βασικές δομές, αλλά είναι προσαρμοσμένος στις ανάγκες ενός κυνηγού: γρήγορα αντανακλαστικά, ισορροπία, παρατήρηση και μνήμη. Έχει μήκος περίπου 5 εκατοστά και ζυγίζει γύρω στα 25–30 γραμμάρια, ανάλογα με το μέγεθος και τη φυλή της γάτας. Παρότι είναι μικρός, θεωρείται ιδιαίτερα πολύπλοκος και αποδοτικός για τις ανάγκες του ζώου. Διαβάστε εδώ τη συνέχεια του άρθρου.
UPD:
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