Μωβ μέδουσα: Βίντεο με οδηγίες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό σε περίπτωση που σας τσιμπήσει
Μωβ μέδουσα: Βίντεο με οδηγίες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό σε περίπτωση που σας τσιμπήσει
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δίνει οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που μας τσιμπήσει μωβ μέδουσα
UPD:
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αφορμή την αυξανόμενη παρουσία της μωβ μέδουσας στην Ελλάδα, δημοσίευσε ένα βίντεο με το τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που μας τσιμπήσει.
Η παρουσία της μωβ μέδουσας δεν είναι κάποιο σπάνιο φαινόμενο, αφού κάθε χρόνο εμφανίζεται στη Μεσόγειο, άρα και στις ελληνικές θάλασσες. Η έξαρση του πληθυσμού είναι κάτι περιοδικό. Τελευταία φορά είχαμε μεγάλη παρουσία στον Κορινθιακό κόλπο το 2015 μέχρι το 2018 και στη Μάλτα από το 2018 έως το 2020. Δεν χρειάζεται ανησυχία και πανικός, αλλά σωστή ενημέρωση και πρόληψη. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
Η παρουσία της μωβ μέδουσας δεν είναι κάποιο σπάνιο φαινόμενο, αφού κάθε χρόνο εμφανίζεται στη Μεσόγειο, άρα και στις ελληνικές θάλασσες. Η έξαρση του πληθυσμού είναι κάτι περιοδικό. Τελευταία φορά είχαμε μεγάλη παρουσία στον Κορινθιακό κόλπο το 2015 μέχρι το 2018 και στη Μάλτα από το 2018 έως το 2020. Δεν χρειάζεται ανησυχία και πανικός, αλλά σωστή ενημέρωση και πρόληψη. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
UPD:
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