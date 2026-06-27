Επικίνδυνα λάθη που συνήθως κάνουν το καλοκαίρι όσοι έχουν σκύλο
Επικίνδυνα λάθη που συνήθως κάνουν το καλοκαίρι όσοι έχουν σκύλο
Όσο και αν ο σκύλος σας απολαμβάνει το καλοκαίρι, εσείς θα πρέπει να προσέξετε κάποια πράγματα.
UPD:
Το καλοκαίρι, ο σκύλος σας στην κυριολεξία πανηγυρίζει. Και αυτό γιατί έχει περισσότερες ευκαιρίες να τρέχει, να παίζει, να κυνηγάει μπάλες, να κυλιέται στα χορτάρια, να βρίσκεται σε θάλασσες και εξοχές και γενικά να κάνει πολλά πράγματα.
Μετά από έναν χειμώνα κουλουριασμένος σε εσωτερικούς χώρους, είναι πλέον ελεύθερος να ζήσει και να γλεντήσει.
Όσο όμως και αν ο σκύλος σας απολαμβάνει το καλοκαίρι, εσείς θα πρέπει να προσέξετε κάποια πράγματα. Γιατί μπορεί να χαίρεται κυνηγώντας μια μπάλα, όμως ενδέχεται να υποφέρει σιωπηλά από τη ζέστη. Η πολλή ζέστη φέρνει αφυδάτωση, ηλίαση, θερμοπληξία, κάτι που δεν είναι σπάνια στους σκύλους. Οι κίνδυνοι όμως δεν είναι μόνο αυτοί.
Για αυτό ενημερωθείτε και αποφύγετε να κάνετε κάποια συνηθισμένα λάθη που κάνουν πολλοί κηδεμόνες σκύλων τους καλοκαιρινούς μήνες. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
Μετά από έναν χειμώνα κουλουριασμένος σε εσωτερικούς χώρους, είναι πλέον ελεύθερος να ζήσει και να γλεντήσει.
Όσο όμως και αν ο σκύλος σας απολαμβάνει το καλοκαίρι, εσείς θα πρέπει να προσέξετε κάποια πράγματα. Γιατί μπορεί να χαίρεται κυνηγώντας μια μπάλα, όμως ενδέχεται να υποφέρει σιωπηλά από τη ζέστη. Η πολλή ζέστη φέρνει αφυδάτωση, ηλίαση, θερμοπληξία, κάτι που δεν είναι σπάνια στους σκύλους. Οι κίνδυνοι όμως δεν είναι μόνο αυτοί.
Για αυτό ενημερωθείτε και αποφύγετε να κάνετε κάποια συνηθισμένα λάθη που κάνουν πολλοί κηδεμόνες σκύλων τους καλοκαιρινούς μήνες. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
UPD:
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