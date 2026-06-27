Επικίνδυνα λάθη που συνήθως κάνουν το καλοκαίρι όσοι έχουν σκύλο

Όσο και αν ο σκύλος σας απολαμβάνει το καλοκαίρι, εσείς θα πρέπει να προσέξετε κάποια πράγματα.