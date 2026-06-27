Τι προσπαθεί να σας πει η γάτα σας μέσα από τα μάτια της;
Τι προσπαθεί να σας πει η γάτα σας μέσα από τα μάτια της;
Τα μάτια μιας γάτας αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα μέσα έκφρασης.
UPD:
Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι οι σκύλοι είναι πιο εύκολοι στην κατανόηση. Οι εκφράσεις του προσώπου τους και η γενικότερη στάση του σώματός τους αποκαλύπτουν πολλά για τη διάθεσή τους.
Οι γάτες αντίθετα έχουν τη φήμη ότι είναι πιο ανεξάρτητες και δύσκολες στην επικοινωνία. Ωστόσο όσοι ζουν μαζί τους γνωρίζουν πως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Απλώς εκφράζονται με διαφορετικούς τρόπους.
Τα μάτια μιας γάτας αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα μέσα έκφρασης. Μέσα από το βλέμμα, το άνοιγμα των βλεφάρων και το μέγεθος της κόρης των ματιών, μπορεί να εξωτερικεύσει πληροφορίες για τη διάθεση, τις προθέσεις της αλλά και το πώς αισθάνεται απέναντί μας.
Αν μάθουμε να "διαβάζουμε" αυτά τα μικρά σημάδια θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τον χαρακτήρα της και ίσως να καλύψουμε πιο εύκολα περισσότερες ανάγκες της. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
Οι γάτες αντίθετα έχουν τη φήμη ότι είναι πιο ανεξάρτητες και δύσκολες στην επικοινωνία. Ωστόσο όσοι ζουν μαζί τους γνωρίζουν πως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Απλώς εκφράζονται με διαφορετικούς τρόπους.
Τα μάτια μιας γάτας αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα μέσα έκφρασης. Μέσα από το βλέμμα, το άνοιγμα των βλεφάρων και το μέγεθος της κόρης των ματιών, μπορεί να εξωτερικεύσει πληροφορίες για τη διάθεση, τις προθέσεις της αλλά και το πώς αισθάνεται απέναντί μας.
Αν μάθουμε να "διαβάζουμε" αυτά τα μικρά σημάδια θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τον χαρακτήρα της και ίσως να καλύψουμε πιο εύκολα περισσότερες ανάγκες της. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
UPD:
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