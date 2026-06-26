Γιατί οι σκύλοι γέρνουν το κεφάλι τους; Πότε πρέπει να δώσουμε προσοχή;
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Γιατί οι σκύλοι γέρνουν το κεφάλι τους; Πότε πρέπει να δώσουμε προσοχή;

Γιατί συμβαίνει αυτή η συμπεριφορά και πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε πότε είναι φυσιολογική και πότε χρειάζεται προσοχή:

Γιατί οι σκύλοι γέρνουν το κεφάλι τους; Πότε πρέπει να δώσουμε προσοχή;
Αν έχετε σκύλο, πιθανότατα έχετε παρατηρήσει κάποια στιγμή να γέρνει το κεφάλι του στο πλάι ενώ τον κοιτάτε ή ενώ ακούει έναν περίεργο ήχο. Πρόκειται για μια από τις πιο χαρακτηριστικές συμπεριφορές των σκύλων, που συχνά μας προκαλεί γέλιο.

Όμως παρόλο που τις περισσότερες φορές το γύρισμα του κεφαλιού είναι απολύτως φυσιολογικό, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου μπορεί να αποτελεί ένδειξη κάποιου προβλήματος υγείας. Ας δούμε γιατί συμβαίνει αυτή η συμπεριφορά και πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε πότε είναι φυσιολογική και πότε χρειάζεται προσοχή.

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