Γιατί οι σκύλοι γέρνουν το κεφάλι τους; Πότε πρέπει να δώσουμε προσοχή;

Γιατί συμβαίνει αυτή η συμπεριφορά και πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε πότε είναι φυσιολογική και πότε χρειάζεται προσοχή: