6 πλάσματα που δεν θα ήθελες να συναντήσεις στις βουτιές σου στη Μεσόγειο

6 κάτοικοι της Μεσογείου που δεν περιλαμβάνονται στις γνωριμίες που θα ήθελε κανείς να κάνει στις διακοπές του!