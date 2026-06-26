Πώς να χτενίσετε τη γάτα σας χωρίς να το βάλει στα πόδια

Οι λέξεις χτένισμα και γάτα για κάποιους δεν μπαίνουν ποτέ στην ίδια πρόταση. Ούτε και προσπαθούν να δουν τι θα γίνει αν τη βουρτσίσουν