Βενεζουέλα: Συγκινητική διάσωση κουταβιού από τα ερείπια του σεισμού
Βενεζουέλα: Συγκινητική διάσωση κουταβιού από τα ερείπια του σεισμού
Οι διασώστες στο Καράκας, κατάφεραν μετά από μεγάλη προσπάθεια, να βγάλουν ένα κουτάβι από τα συντρίμμια πολυκατοικίας.
H Βενεζουέλα ζει μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της αυτές τις μέρες, μετά τους ισχυρότατους σεισμούς που την έπληξαν.
Τα φονικά χτυπήματα των 7,2 R και 7,5 R, ισοπέδωσαν πόλεις και έχουν αφήσει χιλιάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους στα συντρίμμια. Ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών αυξάνεται συνεχώς και τα σωστικά συνεργεία δουλεύουν πυρετωδώς.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Τα φονικά χτυπήματα των 7,2 R και 7,5 R, ισοπέδωσαν πόλεις και έχουν αφήσει χιλιάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους στα συντρίμμια. Ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών αυξάνεται συνεχώς και τα σωστικά συνεργεία δουλεύουν πυρετωδώς.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα