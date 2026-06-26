Βενεζουέλα: Συγκινητική διάσωση κουταβιού από τα ερείπια του σεισμού
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Βενεζουέλα: Συγκινητική διάσωση κουταβιού από τα ερείπια του σεισμού

Οι διασώστες στο Καράκας, κατάφεραν μετά από μεγάλη προσπάθεια, να βγάλουν ένα κουτάβι από τα συντρίμμια πολυκατοικίας.

Βενεζουέλα: Συγκινητική διάσωση κουταβιού από τα ερείπια του σεισμού
H Βενεζουέλα ζει μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της αυτές τις μέρες, μετά τους ισχυρότατους σεισμούς που την έπληξαν.

Τα φονικά χτυπήματα των 7,2 R και 7,5 R, ισοπέδωσαν πόλεις και έχουν αφήσει χιλιάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους στα συντρίμμια. Ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών αυξάνεται συνεχώς και τα σωστικά συνεργεία δουλεύουν πυρετωδώς.

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