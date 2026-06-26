Οι 3 βασικοί λόγοι που ο σκύλος σας δεν κάνει αυτό που θέλετε
Οι 3 βασικοί λόγοι που ο σκύλος σας δεν κάνει αυτό που θέλετε
Όσο περισσότερο κατανοούμε τον τρόπο με τον οποίο οι σκύλοι αντιμετωπίζουν τον κόσμο, τόσο πιο δυνατός γίνεται ο δεσμός μεταξύ μας.
Λέτε στον σκύλο σας να κάνει κάτι και εκείνος σας αγνοεί; Πριν νευριάσετε για αυτό, αναρωτηθείτε το εξής: Μήπως η μη ανταπόκρισή του δεν συμβαίνει επειδή σας αγνοεί, είναι πεισματάρης ή αποφάσισε να κάνει τα δικά του και είναι κάποιος άλλος λόγος;
Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά απογοητευτικό να μην μας ακούει ο σκύλος μας. Πέρα όμως από αυτό καθαυτό το ζήτημα της μη ανταπόκρισης, υπάρχει και το ζήτημα της ασφάλειας, κάτι που είναι το πιο σημαντικό από όλα. Όταν είμαστε κάπου και ο σκύλος μας φεύγει από το λουρί και δεν ακούει όταν του φωνάζουμε, τότε κινδυνεύει να πάθει το οτιδήποτε.
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Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά απογοητευτικό να μην μας ακούει ο σκύλος μας. Πέρα όμως από αυτό καθαυτό το ζήτημα της μη ανταπόκρισης, υπάρχει και το ζήτημα της ασφάλειας, κάτι που είναι το πιο σημαντικό από όλα. Όταν είμαστε κάπου και ο σκύλος μας φεύγει από το λουρί και δεν ακούει όταν του φωνάζουμε, τότε κινδυνεύει να πάθει το οτιδήποτε.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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