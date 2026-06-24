ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε διάζωμα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Φιλαδέλφειας

Ellie: Μία Ελληνίδα, τετράποδη Easy Rider σε διεθνές rally μοτοσικλέτας
TOPETMOU

Ellie: Μία Ελληνίδα, τετράποδη Easy Rider σε διεθνές rally μοτοσικλέτας

Η Ellie και ο Γιώργος θα είναι μία από τις ελάχιστες ελληνικές συμμετοχές σε rally μοτοσικλέτας και η μοναδική με συνοδηγό… σκύλο!

Ellie: Μία Ελληνίδα, τετράποδη Easy Rider σε διεθνές rally μοτοσικλέτας
Η ιδέα αυτού του άρθρου είχε αρχικά τον τίτλο «Ellie, η σκυλίτσα που ταξιδεύει με τη μηχανή σε όλη την Ελλάδα», αλλά η υποφαινόμενη μάς εξέπληξε αναχωρώντας στις 22 Ιουνίου με τον κηδεμόνα της Γιώργο Μικρού για να λάβει μέρος σε διεθνές rally με 200 μοτοσικλετιστές από όλο τον κόσμο.

Το ταξίδι ξεκινάει από την Ηγουμενίτσα για Ιταλία κι από εκεί για Παρίσι. Η Ellie και ο Γιώργος θα είναι μία από τις ελάχιστες ελληνικές συμμετοχές και η μοναδική με συνοδηγό… σκύλο! Ο τερματισμός του Rally είναι στις 12 Ιουλίου, στο Nordkapp της Νορβηγίας, μετά από 8.000 συνολικά, χλμ. και διασχίζοντας 11 χώρες.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network