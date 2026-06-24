Ellie: Μία Ελληνίδα, τετράποδη Easy Rider σε διεθνές rally μοτοσικλέτας
Ellie: Μία Ελληνίδα, τετράποδη Easy Rider σε διεθνές rally μοτοσικλέτας
Η Ellie και ο Γιώργος θα είναι μία από τις ελάχιστες ελληνικές συμμετοχές σε rally μοτοσικλέτας και η μοναδική με συνοδηγό… σκύλο!
Η ιδέα αυτού του άρθρου είχε αρχικά τον τίτλο «Ellie, η σκυλίτσα που ταξιδεύει με τη μηχανή σε όλη την Ελλάδα», αλλά η υποφαινόμενη μάς εξέπληξε αναχωρώντας στις 22 Ιουνίου με τον κηδεμόνα της Γιώργο Μικρού για να λάβει μέρος σε διεθνές rally με 200 μοτοσικλετιστές από όλο τον κόσμο.
Το ταξίδι ξεκινάει από την Ηγουμενίτσα για Ιταλία κι από εκεί για Παρίσι. Η Ellie και ο Γιώργος θα είναι μία από τις ελάχιστες ελληνικές συμμετοχές και η μοναδική με συνοδηγό… σκύλο! Ο τερματισμός του Rally είναι στις 12 Ιουλίου, στο Nordkapp της Νορβηγίας, μετά από 8.000 συνολικά, χλμ. και διασχίζοντας 11 χώρες.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Το ταξίδι ξεκινάει από την Ηγουμενίτσα για Ιταλία κι από εκεί για Παρίσι. Η Ellie και ο Γιώργος θα είναι μία από τις ελάχιστες ελληνικές συμμετοχές και η μοναδική με συνοδηγό… σκύλο! Ο τερματισμός του Rally είναι στις 12 Ιουλίου, στο Nordkapp της Νορβηγίας, μετά από 8.000 συνολικά, χλμ. και διασχίζοντας 11 χώρες.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα