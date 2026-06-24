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Cool σκύλοι και γάτες με τα πιο δροσιστικά προϊόντα
TOPETMOU

Cool σκύλοι και γάτες με τα πιο δροσιστικά προϊόντα

Τις ζεστές μέρες τα ζωάκια μας χρειάζονται τα κατάλληλα αξεσουάρ ψύξης με τα οποία θα νιώσουν άνετα και δροσερά

Cool σκύλοι και γάτες με τα πιο δροσιστικά προϊόντα
Όσο ανεβαίνει το θερμόμετρο, θέλουμε να προσφέρουμε στο αγαπημένο μας κατοικίδιο, ένα ασφαλές μέρος για να περνάει τις ζεστές μέρες.

Τα ζώα δυσκολεύονται πολύ το καλοκαίρι, περισσότερο από τους ανθρώπους, ειδικά όσα είναι ηλικιωμένα ή αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Είναι πολύ πιθανό να πάθουν θερμοπληξία, να χάσουν την όρεξή τους, να μην έχουν κέφι για παιχνίδι και άλλα πολλά συμπτώματα, που θα πρέπει να παρατηρούμε.

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