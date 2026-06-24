Cool σκύλοι και γάτες με τα πιο δροσιστικά προϊόντα
Cool σκύλοι και γάτες με τα πιο δροσιστικά προϊόντα
Τις ζεστές μέρες τα ζωάκια μας χρειάζονται τα κατάλληλα αξεσουάρ ψύξης με τα οποία θα νιώσουν άνετα και δροσερά
Όσο ανεβαίνει το θερμόμετρο, θέλουμε να προσφέρουμε στο αγαπημένο μας κατοικίδιο, ένα ασφαλές μέρος για να περνάει τις ζεστές μέρες.
Τα ζώα δυσκολεύονται πολύ το καλοκαίρι, περισσότερο από τους ανθρώπους, ειδικά όσα είναι ηλικιωμένα ή αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Είναι πολύ πιθανό να πάθουν θερμοπληξία, να χάσουν την όρεξή τους, να μην έχουν κέφι για παιχνίδι και άλλα πολλά συμπτώματα, που θα πρέπει να παρατηρούμε.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Τα ζώα δυσκολεύονται πολύ το καλοκαίρι, περισσότερο από τους ανθρώπους, ειδικά όσα είναι ηλικιωμένα ή αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Είναι πολύ πιθανό να πάθουν θερμοπληξία, να χάσουν την όρεξή τους, να μην έχουν κέφι για παιχνίδι και άλλα πολλά συμπτώματα, που θα πρέπει να παρατηρούμε.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα