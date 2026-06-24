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Τσακώνονται οι γάτες σας και θέλετε να τις χωρίσετε; Τι να κάνετε και τι όχι
TOPETMOU

Τσακώνονται οι γάτες σας και θέλετε να τις χωρίσετε; Τι να κάνετε και τι όχι

Πολλοί πιστεύουν ότι σε έναν γατοκαβγά δεν πρέπει να επέμβουμε, κάτι που είναι λάθος. Ποιος είναι όμως ο σωστός τρόπος;

Τσακώνονται οι γάτες σας και θέλετε να τις χωρίσετε; Τι να κάνετε και τι όχι
Είναι εξαιρετικά αγχωτικό να βλέπεις τις γάτες σου να μπλέκονται σε καβγάδες που δεν ξέρεις πού θα καταλήξουν. Και ενώ πολλοί πιστεύουν ότι σε έναν γατοκαβγά δεν πρέπει να επέμβουμε, καλό θα είναι να επέμβουμε. Ποιος είναι όμως ο σωστός τρόπος;

Ο Joey Lusvardi, πιστοποιημένος σύμβουλος συμπεριφοράς γάτας και επαγγελματίας εκπαιδευτής γάτας με έδρα το Μινεάπολη της Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος έχει βοηθήσει πολλούς κηδεμόνες γατών να αντιμετωπίσουν ανεπιθύμητες συμπεριφορές των ζώων τους, μας προτείνει κάποιους τρόπους.

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