Τσακώνονται οι γάτες σας και θέλετε να τις χωρίσετε; Τι να κάνετε και τι όχι

Πολλοί πιστεύουν ότι σε έναν γατοκαβγά δεν πρέπει να επέμβουμε, κάτι που είναι λάθος. Ποιος είναι όμως ο σωστός τρόπος;