Τι αισθάνεται ο σκύλος σας όταν τον χαϊδεύετε

Όταν χαϊδεύουμε έναν σκύλο, ενεργοποιούμε τα ίδια νευρικά σημεία που τον έκαναν να νιώθει προστασία στα πρώτα στάδια της ύπαρξής του.