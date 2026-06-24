Τι αισθάνεται ο σκύλος σας όταν τον χαϊδεύετε
Τι αισθάνεται ο σκύλος σας όταν τον χαϊδεύετε
Όταν χαϊδεύουμε έναν σκύλο, ενεργοποιούμε τα ίδια νευρικά σημεία που τον έκαναν να νιώθει προστασία στα πρώτα στάδια της ύπαρξής του.
Οι περισσότεροι κηδεμόνες σκύλων λατρεύουν τις στιγμές που προσφέρουν χάδια στον τετράποδο φίλο τους. Ένα απαλό άγγιγμα στο κεφάλι και αμέσως ο σκύλος φαίνεται να αλλάζει στάση και να χαλαρώνει ευχαριστημένος.
Πολλοί λένε πως το χάδι ηρεμεί τους σκύλους και τους κάνει να νιώθουν την αγάπη μας. Τι σημαίνει όμως πραγματικά αυτό; Τι νιώθουν οι σκύλοι όταν τους χαϊδεύουμε; Η απάντηση είναι ιδιαίτερα συναρπαστική γιατί αφορά όχι μόνο το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός τους, αλλά και το πώς χτίζεται η βαθιά σχέση μεταξύ ανθρώπου και σκύλου.
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Πολλοί λένε πως το χάδι ηρεμεί τους σκύλους και τους κάνει να νιώθουν την αγάπη μας. Τι σημαίνει όμως πραγματικά αυτό; Τι νιώθουν οι σκύλοι όταν τους χαϊδεύουμε; Η απάντηση είναι ιδιαίτερα συναρπαστική γιατί αφορά όχι μόνο το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός τους, αλλά και το πώς χτίζεται η βαθιά σχέση μεταξύ ανθρώπου και σκύλου.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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