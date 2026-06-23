Αυτοί είναι οι σκύλοι που δεν μπορούν να μείνουν μόνοι τους πολλές ώρες
Αυτοί είναι οι σκύλοι που δεν μπορούν να μείνουν μόνοι τους πολλές ώρες
Αν θέλετε να υιοθετήσετε έναν σκύλο, το πιο βασικό που πρέπει να λάβετε υπόψη σας είναι το πόσο λείπετε καθημερινά από το σπίτι.
Το πρώτο βήμα για να γίνετε υπεύθυνος κηδεμόνας ξεκινά πριν φέρετε στο σπίτι σας τον νέο σας τετράποδο φίλο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σκεφτείτε πολύ καλά τον τρόπο ζωής σας και να επιλέξετε το κατάλληλο κατοικίδιο σύμφωνα με αυτόν.
Ένα βασικό που πρέπει να λάβετε υπόψη σας είναι το πόσο λείπετε καθημερινά από το σπίτι. Αν λείπετε πολλές ώρες, ο σκύλος σας μπορεί να καταλήξει να αισθάνεται παραμελημένος. Αυτό είναι πολύ πιθανό να τον οδηγήσει σε άγχος -το λεγόμενο άγχος αποχωρισμού-, να νιώσει μοναξιά, ακόμα και να αρχίσει να υποφέρει από κατάθλιψη.
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Ένα βασικό που πρέπει να λάβετε υπόψη σας είναι το πόσο λείπετε καθημερινά από το σπίτι. Αν λείπετε πολλές ώρες, ο σκύλος σας μπορεί να καταλήξει να αισθάνεται παραμελημένος. Αυτό είναι πολύ πιθανό να τον οδηγήσει σε άγχος -το λεγόμενο άγχος αποχωρισμού-, να νιώσει μοναξιά, ακόμα και να αρχίσει να υποφέρει από κατάθλιψη.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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