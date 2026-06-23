Αυτοί είναι οι σκύλοι που δεν μπορούν να μείνουν μόνοι τους πολλές ώρες

Αν θέλετε να υιοθετήσετε έναν σκύλο, το πιο βασικό που πρέπει να λάβετε υπόψη σας είναι το πόσο λείπετε καθημερινά από το σπίτι.