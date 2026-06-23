Κάτι τρέχει με τους γλάρους - Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε
Κάτι τρέχει με τους γλάρους - Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε
Έχετε παρατηρήσει μωρά γλαράκια να κυκλοφορούν σε αστικές γειτονιές όπως η Νέα Σμύρνη, η Καλλιθέα και τα Πατήσια;
UPD:
Τον τελευταίο καιρό ταράτσες και πεζοδρόμια στους δρόμους της Αθήνας, κυκλοφορούν μωρά γλαράκια, που τα ανακαλύπτουμε από τις φωνές τους. Γιατί φωνάζουν; Γιατί αναζητούν τους γονείς τους.
Πώς όμως φτάνουν από την οικογενειακή φωλιά στο μπαλκόνι και το πεζοδρόμιο της γειτονιάς μας; Η ΑΝΙΜΑ - Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, μας ενημερώνει πως αυτό είναι κάτι σύνηθες αυτή την περίοδο. Τα μικρά φεύγουν πρόωρα από τις φωλιές, χωρίς να είναι εντελώς έτοιμα να πετάξουν ή να προσανατολιστούν και να ακολουθήσουν αυτόνομη πορεία.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Πώς όμως φτάνουν από την οικογενειακή φωλιά στο μπαλκόνι και το πεζοδρόμιο της γειτονιάς μας; Η ΑΝΙΜΑ - Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, μας ενημερώνει πως αυτό είναι κάτι σύνηθες αυτή την περίοδο. Τα μικρά φεύγουν πρόωρα από τις φωλιές, χωρίς να είναι εντελώς έτοιμα να πετάξουν ή να προσανατολιστούν και να ακολουθήσουν αυτόνομη πορεία.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
UPD:
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