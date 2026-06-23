Οι 7 λόγοι που μια γάτα απολαμβάνει να κοιμάται δίπλα στο πρόσωπό μας

Πολλές γάτες επιλέγουν να κοιμούνται πολύ κοντά στο πρόσωπο του ανθρώπου τους, κάτι που, αν και χαριτωμένο, συχνά προκαλεί απορία.