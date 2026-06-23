Οι 7 λόγοι που μια γάτα απολαμβάνει να κοιμάται δίπλα στο πρόσωπό μας
Οι 7 λόγοι που μια γάτα απολαμβάνει να κοιμάται δίπλα στο πρόσωπό μας
Πολλές γάτες επιλέγουν να κοιμούνται πολύ κοντά στο πρόσωπο του ανθρώπου τους, κάτι που, αν και χαριτωμένο, συχνά προκαλεί απορία.
UPD:
Οι γάτες λατρεύουν τη ζέστη. Δεν είναι μυστικό ότι αναζητούν πάντα τα πιο ζεστά σημεία του σπιτιού. Παράθυρα με το φως του ήλιου, καλοριφέρ και κουβέρτες. Το πρόσωπο και ο λαιμός μας είναι από τα πιο θερμά μέρη του σώματος μας, ενώ θερμότητα εκπέμπεται και από την αναπνοή μας.
Για μια γάτα που αναζητά ένα άνετο, θερμό σημείο για ύπνο, το πρόσωπο του ανθρώπου της, αποτελεί ιδανική επιλογή. Η σταθερή θερμοκρασία, η απαλή αναπνοή και η οικειότητα, δημιουργούν ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο η γάτα μπορεί να κοιμηθεί βαθιά και ήρεμα.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Για μια γάτα που αναζητά ένα άνετο, θερμό σημείο για ύπνο, το πρόσωπο του ανθρώπου της, αποτελεί ιδανική επιλογή. Η σταθερή θερμοκρασία, η απαλή αναπνοή και η οικειότητα, δημιουργούν ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο η γάτα μπορεί να κοιμηθεί βαθιά και ήρεμα.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
UPD:
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