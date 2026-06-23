«Χαλάρωσε»: Γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η εντολή για τον σκύλο και πώς θα τη μάθει
«Χαλάρωσε»: Γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η εντολή για τον σκύλο και πώς θα τη μάθει
Μετά το "Έλα", "Κάτσε", "Άστο", η εντολή «χαλάρωσε« όμως είναι αυτή που δεν ξέραμε ότι χρειάζεται ο σκύλος μας.
Πολύ συχνά εκπαιδεύουμε τον σκύλο να ακούει λέξεις και να κάνει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά όπως να κάτσει ή να αφήσει από το στόμα του ένα αντικείμενο. Η εντολή «χαλάρωσε« όμως είναι αυτή που δεν ξέραμε ότι χρειάζεται ο σκύλος μας.
Είναι φορές που ο σκύλος δεν ηρεμεί καθόλου μέσα στο σπίτι, ακόμη κι αν πάμε βόλτα, ακόμη κι αν παίξει με άλλους σκύλους στο πάρκο. Κάνει βόλτες μέσα στο σπίτι, βγαίνει στον κήπο και το μπαλκόνι και γενικά δείχνει μια ανήσυχη συμπεριφορά.
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Είναι φορές που ο σκύλος δεν ηρεμεί καθόλου μέσα στο σπίτι, ακόμη κι αν πάμε βόλτα, ακόμη κι αν παίξει με άλλους σκύλους στο πάρκο. Κάνει βόλτες μέσα στο σπίτι, βγαίνει στον κήπο και το μπαλκόνι και γενικά δείχνει μια ανήσυχη συμπεριφορά.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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