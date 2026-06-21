Γιατί κρύβεται ο σκύλος κάτω από το κρεβάτι – Τι μπορεί να αισθάνεται
Γιατί κρύβεται ο σκύλος κάτω από το κρεβάτι – Τι μπορεί να αισθάνεται
Είναι λογικό να αναρωτηθείτε γιατί κρύβεται ο σκύλος κάτω από τα έπιπλα, ειδικά αν έχει την άνεση και την ελευθερία να ανεβαίνει στο κρεβάτι.
Σας έχει τύχει ποτέ να ψάχνετε τον σκύλο και να μην μπορείτε να τον βρείτε στο κρεβάτι του ή στα συνηθισμένα του σημεία; Είναι λίγο αγχωτικό μέχρι να τον εντοπίσετε, το ξέρουμε, έχει συμβεί και σε εμάς.
Αυτό όμως σταματάει τη στιγμή που ανακαλύπτετε την νέα του κρυψώνα, η οποία δεν είναι άλλη παρά κάτω από το κρεβάτι ή τον καναπέ. Μπορεί να φαίνεται λίγη ουρίτσα ή λίγη μουσούδα, όμως είναι εκεί και έχει βρει την δική του ήσυχη γωνιά.
Είναι λογικό να αναρωτηθείτε γιατί κρύβεται ο σκύλος κάτω από τα έπιπλα, ειδικά αν έχει την άνεση και την ελευθερία να ανεβαίνει στο κρεβάτι, τον καναπέ, τις πολυθρόνες, κλπ. Πολλοί μπορεί να είναι οι λόγοι για αυτή τη συμπεριφορά, άλλοι προφανείς, άλλοι λιγότερο. Σημαντικό για να κατανοήσετε αυτή την απόφαση του κατοικιδίου σας, είναι να δείτε τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή στο περιβάλλον που αντιλαμβάνεται, εντός δηλαδή και εκτός του σπιτιού. Ο σκύλος μου ο Άλφι, για παράδειγμα, η μόνη φορά που έμπαινε κάτω από έπιπλα, ήταν όταν εργαζόμουν στο σπίτι και ερχόταν κάτω από το γραφείο, δίπλα μου, για να μου συμπαρασταθεί ροχαλίζοντας και γλείφοντας την πατούσα του. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
Αυτό όμως σταματάει τη στιγμή που ανακαλύπτετε την νέα του κρυψώνα, η οποία δεν είναι άλλη παρά κάτω από το κρεβάτι ή τον καναπέ. Μπορεί να φαίνεται λίγη ουρίτσα ή λίγη μουσούδα, όμως είναι εκεί και έχει βρει την δική του ήσυχη γωνιά.
Είναι λογικό να αναρωτηθείτε γιατί κρύβεται ο σκύλος κάτω από τα έπιπλα, ειδικά αν έχει την άνεση και την ελευθερία να ανεβαίνει στο κρεβάτι, τον καναπέ, τις πολυθρόνες, κλπ. Πολλοί μπορεί να είναι οι λόγοι για αυτή τη συμπεριφορά, άλλοι προφανείς, άλλοι λιγότερο. Σημαντικό για να κατανοήσετε αυτή την απόφαση του κατοικιδίου σας, είναι να δείτε τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή στο περιβάλλον που αντιλαμβάνεται, εντός δηλαδή και εκτός του σπιτιού. Ο σκύλος μου ο Άλφι, για παράδειγμα, η μόνη φορά που έμπαινε κάτω από έπιπλα, ήταν όταν εργαζόμουν στο σπίτι και ερχόταν κάτω από το γραφείο, δίπλα μου, για να μου συμπαρασταθεί ροχαλίζοντας και γλείφοντας την πατούσα του. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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