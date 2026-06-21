Γιατί κρύβεται ο σκύλος κάτω από το κρεβάτι – Τι μπορεί να αισθάνεται

Είναι λογικό να αναρωτηθείτε γιατί κρύβεται ο σκύλος κάτω από τα έπιπλα, ειδικά αν έχει την άνεση και την ελευθερία να ανεβαίνει στο κρεβάτι.