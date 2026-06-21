Γρύλισμα σκύλου: Γιατί συμβαίνει και τι πρέπει να κάνετε
Γρύλισμα σκύλου: Γιατί συμβαίνει και τι πρέπει να κάνετε
Πολλές φορές το γρύλισμα του σκύλου μάς κάνει να κοκκαλώσουμε και να ξανασκεφτούμε την επόμενη κίνησή μας.
UPD:
Σας έχει συμβεί να τρώει ο σκύλος κάτι και να φοβάστε να πάτε να του το πάρετε; Δεν είστε οι μόνοι που νιώθετε έτσι, ειδικά αν δεν έχετε μεγάλη εμπειρία με κατοικίδια. Το γρύλισμα του σκύλου πολλές φορές μας κάνει να κοκκαλώσουμε και να ξανασκεφτούμε την επόμενη κίνησή μας.
Το γρύλισμα είναι μία από τις συμπεριφορές που μας ξαφνιάζει, κυρίως αν συμβαίνει για πρώτη φορά. Είναι αρκετές οι περιπτώσεις που μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο όπως:
- Όταν πάτε να του πάρετε το φαγητό, ένα παιχνίδι, ένα ξύλο που βρήκε στο δρόμο και το έφερε στο σπίτι.
- Όταν κοιμάται και τον ξυπνάτε απότομα, όταν τον σηκώνετε ψηλά, όταν τον τρομάζετε, όταν θέλετε να τον ακουμπήσετε κάνοντας πράγματα όπως να τον κουρέψετε ή να τον χτενίσετε.
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Το γρύλισμα είναι μία από τις συμπεριφορές που μας ξαφνιάζει, κυρίως αν συμβαίνει για πρώτη φορά. Είναι αρκετές οι περιπτώσεις που μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο όπως:
- Όταν πάτε να του πάρετε το φαγητό, ένα παιχνίδι, ένα ξύλο που βρήκε στο δρόμο και το έφερε στο σπίτι.
- Όταν κοιμάται και τον ξυπνάτε απότομα, όταν τον σηκώνετε ψηλά, όταν τον τρομάζετε, όταν θέλετε να τον ακουμπήσετε κάνοντας πράγματα όπως να τον κουρέψετε ή να τον χτενίσετε.
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο topetmou.gr
UPD:
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