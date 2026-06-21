4 πράγματα που κάνουν οι γάτες όταν θέλουν να επικοινωνήσουν με τις άλλες γάτες
4 πράγματα που κάνουν οι γάτες όταν θέλουν να επικοινωνήσουν με τις άλλες γάτες
Αν έχετε παραπάνω από μία γάτα, το «να διαβάζετε» «τι λέει» με τις άλλες γάτες θα βελτιώσει και τη δική σας σχέση μαζί τους.
UPD:
Πόσες φορές δεν έχετε «συνομιλήσει» με τη γάτα σας. Της λέτε κάτι και εκείνη απαντάει με ένα νιάου. Φυσικά δεν καταλαβαίνει τι της λέτε, όμως επικοινωνεί μαζί σας με τον τρόπο της. Έχετε σκεφτεί όμως πώς επικοινωνεί με τις άλλες γάτες; Όχι, δεν είναι με τον ίδιο τρόπο.
Η επικοινωνία με τις άλλες γάτες δεν είναι τόσο απλή όσο πιστεύουμε. Τα μικρά αυτά αιλουροειδή έχουν «αναπτύξει» το νιαούρισμα περισσότερο για να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους παρά με τις άλλες γάτες.
Αν λοιπόν έχετε παραπάνω από μία γάτα, το «να διαβάζετε» «τι λέει» με τις άλλες θα βελτιώσει και τη δική σας σχέση μαζί τους. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
Η επικοινωνία με τις άλλες γάτες δεν είναι τόσο απλή όσο πιστεύουμε. Τα μικρά αυτά αιλουροειδή έχουν «αναπτύξει» το νιαούρισμα περισσότερο για να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους παρά με τις άλλες γάτες.
Αν λοιπόν έχετε παραπάνω από μία γάτα, το «να διαβάζετε» «τι λέει» με τις άλλες θα βελτιώσει και τη δική σας σχέση μαζί τους. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
UPD:
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