Πώς να χαρίσετε χρόνια στον ηλικιωμένο σκύλο σας
Πώς να χαρίσετε χρόνια στον ηλικιωμένο σκύλο σας
Ο καλύτερός σας φίλος μεγαλώνει και είναι λογικό αυτό να σας ανησυχεί και να σας φοβίζει.
UPD:
Ο καλύτερός σας φίλος μεγαλώνει κι αυτό είναι λογικό να σας ανησυχεί. Φοβάστε πως λόγω ηλικίας έχει περιορισμούς στο τι πρέπει ή μπορεί να κάνει, και έχετε αρχίσει να μειώνετε τις δραστηριότητες που κάνατε μαζί. Αυτός ο φόβος όμως πολλές φορές λειτουργεί με ακριβώς αντίστροφο τρόπο.
Οι σκύλοι που απασχολούνται λιγότερο και δεν βγαίνουν τόσο συχνά έξω καταλήγουν να κοιμούνται πολύ για να περάσει η ώρα τους ή αποκτούν άγχος και κατάθλιψη. Οπότε μπορούμε πλέον να πούμε με αρκετή σιγουριά πως όταν μειώνονται οι φυσικές και πνευματικές δραστηριότητες ενός σκύλου, εκείνος μπορεί να γεράσει ακόμα πιο γρήγορα. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο topetmou.gr
Οι σκύλοι που απασχολούνται λιγότερο και δεν βγαίνουν τόσο συχνά έξω καταλήγουν να κοιμούνται πολύ για να περάσει η ώρα τους ή αποκτούν άγχος και κατάθλιψη. Οπότε μπορούμε πλέον να πούμε με αρκετή σιγουριά πως όταν μειώνονται οι φυσικές και πνευματικές δραστηριότητες ενός σκύλου, εκείνος μπορεί να γεράσει ακόμα πιο γρήγορα. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο topetmou.gr
UPD:
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