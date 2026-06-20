Ήρθε σκαντζόχοιρος στον κήπο σας; Δείτε γιατί είναι χρήσιμος

Ο σκαντζόχοιρος είναι ένα συνηθισμένο είδος στη χώρα μας. Μπορούμε να τον συναντήσουμε από το Πεδίον του Άρεως μέχρι τα ορεινά της Κρήτης.