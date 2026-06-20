Ήρθε σκαντζόχοιρος στον κήπο σας; Δείτε γιατί είναι χρήσιμος
Ήρθε σκαντζόχοιρος στον κήπο σας; Δείτε γιατί είναι χρήσιμος
Ο σκαντζόχοιρος είναι ένα συνηθισμένο είδος στη χώρα μας. Μπορούμε να τον συναντήσουμε από το Πεδίον του Άρεως μέχρι τα ορεινά της Κρήτης.
UPD:
Τι κοινό μπορεί να έχει κάποιος που επισκέπτεται το Πεδίον του Άρεως με έναν που ζει σε ένα ορεινό χωριό της Ηπείρου; Είναι πιθανό να έχουν δει και οι δύο έναν σκαντζόχοιρο.
Ο σκαντζόχοιρος ανήκει στην άγρια ζωή και είναι νυκτόβιο θηλαστικό με επιστημονική ονομασία Erinaceus roumanicus για τον κοινό σκαντζόχοιρο και Erinaceus concolor για τον σκαντζόχοιρο της Ανατολικής Ευρώπης.
Ο σκαντζόχοιρος είναι ένα πολύ συνηθισμένο είδος στη χώρα μας. Είναι παμφάγος, αλλά τρέφεται κυρίως με έντομα. Τον χειμώνα ρίχνει τους ρυθμούς του, ξοδεύει ελάχιστη ενέργεια και πέφτει σε βαθύ ύπνο. Την περίοδο αυτή, δεν χάνει ποτέ ολοκληρωτικά την επαφή του με τον έξω κόσμο και αντιλαμβάνεται κάθε ήχο που ακούγεται κοντά του, κάνοντας ανεπαίσθητες κινήσεις.
Τον συναντάμε ξανά τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες, σε αραιά δάση με χαμηλή βλάστηση, σε χωράφια, κήπους και αγρούς. Μπορούμε να τον συναντήσουμε από το Πεδίον του Άρεως και το Κρυονέρι μέχρι τα ορεινά της Κρήτης. Δραστηριοποιείται κυρίως τη νύχτα και το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας κοιμάται κάτω από σωρούς φύλλων ή σε μια τρύπα στο έδαφος. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
Ο σκαντζόχοιρος ανήκει στην άγρια ζωή και είναι νυκτόβιο θηλαστικό με επιστημονική ονομασία Erinaceus roumanicus για τον κοινό σκαντζόχοιρο και Erinaceus concolor για τον σκαντζόχοιρο της Ανατολικής Ευρώπης.
Ο σκαντζόχοιρος είναι ένα πολύ συνηθισμένο είδος στη χώρα μας. Είναι παμφάγος, αλλά τρέφεται κυρίως με έντομα. Τον χειμώνα ρίχνει τους ρυθμούς του, ξοδεύει ελάχιστη ενέργεια και πέφτει σε βαθύ ύπνο. Την περίοδο αυτή, δεν χάνει ποτέ ολοκληρωτικά την επαφή του με τον έξω κόσμο και αντιλαμβάνεται κάθε ήχο που ακούγεται κοντά του, κάνοντας ανεπαίσθητες κινήσεις.
Τον συναντάμε ξανά τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες, σε αραιά δάση με χαμηλή βλάστηση, σε χωράφια, κήπους και αγρούς. Μπορούμε να τον συναντήσουμε από το Πεδίον του Άρεως και το Κρυονέρι μέχρι τα ορεινά της Κρήτης. Δραστηριοποιείται κυρίως τη νύχτα και το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας κοιμάται κάτω από σωρούς φύλλων ή σε μια τρύπα στο έδαφος. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
UPD:
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