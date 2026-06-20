Μπορούν οι σκύλοι να νιώσουν αληθινή αγάπη; Τι απαντούν οι ειδικοί

Όσοι έχουν σκύλο και ζουν μαζί ξέρουν πόσο τον αγαπούν. Βαθιά, απεριόριστα, αληθινά. Συχνά όμως αναρωτιούνται αν και εκείνος νιώθει το ίδιο.