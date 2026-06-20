Μπορούν οι σκύλοι να νιώσουν αληθινή αγάπη; Τι απαντούν οι ειδικοί
Μπορούν οι σκύλοι να νιώσουν αληθινή αγάπη; Τι απαντούν οι ειδικοί
Όσοι έχουν σκύλο και ζουν μαζί ξέρουν πόσο τον αγαπούν. Βαθιά, απεριόριστα, αληθινά. Συχνά όμως αναρωτιούνται αν και εκείνος νιώθει το ίδιο.
Όσοι έχουν σκύλο και ζουν καθημερινά μαζί του ξέρουν πόσο τον αγαπούν. Βαθιά, απεριόριστα, αληθινά. Τον φροντίζουν, περνάνε χρόνο μαζί του, συχνά όλη η ρουτίνα τους περιστρέφεται γύρω από εκείνον και τις ανάγκες του.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που πολλοί θεωρούν το κατοικίδιό τους παιδί τους. Είναι αναπόσπαστο μέλος της οικογένειας. Γι' αυτό και θα ξενυχτήσουν αν χρειαστεί, θα ακυρώσουν εξόδους και διακοπές – με λίγα λόγια ο σκύλος τους είναι προτεραιότητά τους. Κι αυτό ακριβώς τους κάνει συχνά να αναρωτιούνται: άραγε ο σκύλος τους, τους αγαπάει το ίδιο;
Μήπως όμως περιμένουμε πολλά, επειδή δίνουμε πολλά; Ξεκάθαρη απάντηση δεν υπάρχει. Κάθε κηδεμόνας που ζει με τον σκύλο του γνωρίζει καλύτερα τον χαρακτήρα του και το πώς εκείνος εκφράζει το δέσιμο με την οικογένειά του. Ένα βαθύ βλέμμα, ένα σκούντημα, όταν γέρνει πάνω σας για να ξεκουραστεί, και αμέσως νιώθετε πως σας αγαπάει με τον δικό του τρόπο. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που πολλοί θεωρούν το κατοικίδιό τους παιδί τους. Είναι αναπόσπαστο μέλος της οικογένειας. Γι' αυτό και θα ξενυχτήσουν αν χρειαστεί, θα ακυρώσουν εξόδους και διακοπές – με λίγα λόγια ο σκύλος τους είναι προτεραιότητά τους. Κι αυτό ακριβώς τους κάνει συχνά να αναρωτιούνται: άραγε ο σκύλος τους, τους αγαπάει το ίδιο;
Μήπως όμως περιμένουμε πολλά, επειδή δίνουμε πολλά; Ξεκάθαρη απάντηση δεν υπάρχει. Κάθε κηδεμόνας που ζει με τον σκύλο του γνωρίζει καλύτερα τον χαρακτήρα του και το πώς εκείνος εκφράζει το δέσιμο με την οικογένειά του. Ένα βαθύ βλέμμα, ένα σκούντημα, όταν γέρνει πάνω σας για να ξεκουραστεί, και αμέσως νιώθετε πως σας αγαπάει με τον δικό του τρόπο. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
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