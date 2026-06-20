Οι 3 πιο συχνοί λόγοι που μια γάτα δεν μπαίνει στο κλουβί της
Οι 3 πιο συχνοί λόγοι που μια γάτα δεν μπαίνει στο κλουβί της
Αν η γάτα μπορούσε να μιλήσει θα έλεγε πως το κλουβί είναι ένα εντελώς αχρείαστο αξεσουάρ που δεν θα έπρεπε να υπάρχει στο σπίτι της.
UPD:
Αν η γάτα μπορούσε να μιλήσει θα έλεγε πως το κλουβί είναι ένα εντελώς αχρείαστο αξεσουάρ που δεν θα έπρεπε να υπάρχει στο σπίτι της. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική, καθώς χρησιμεύει και μάλιστα πολύ.
Αρκετοί φίλοι μου που ζουν με μια γάτα, καταλήγουν με αρκετές νυχιές στην προσπάθειά τους να βάλουν τη γάτα μέσα στο κλουβί της. Η αλήθεια είναι πως είναι μια δύσκολη αποστολή, ειδικά αν κάνατε κάποια λάθη την πρώτη φορά που επιχειρήσατε κάτι τέτοιο. Ας δούμε τι μπορεί να πήγε λάθος:
1. Την πιέσατε να μπει την πρώτη φορά
Ας υποθέσουμε ότι η πρώτη φορά που μπήκε η γάτα σε κλουβί ήταν όταν θέλατε να πάτε ταξίδι μαζί της. Είναι η μόνη λύση για να ταξιδέψει μαζί σας στο αυτοκίνητο ή το πλοίο, αφού αφενός έτσι ορίζει ο νόμος, αφετέρου, πρέπει να είναι ασφαλής στη διαδρομή.
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Αρκετοί φίλοι μου που ζουν με μια γάτα, καταλήγουν με αρκετές νυχιές στην προσπάθειά τους να βάλουν τη γάτα μέσα στο κλουβί της. Η αλήθεια είναι πως είναι μια δύσκολη αποστολή, ειδικά αν κάνατε κάποια λάθη την πρώτη φορά που επιχειρήσατε κάτι τέτοιο. Ας δούμε τι μπορεί να πήγε λάθος:
1. Την πιέσατε να μπει την πρώτη φορά
Ας υποθέσουμε ότι η πρώτη φορά που μπήκε η γάτα σε κλουβί ήταν όταν θέλατε να πάτε ταξίδι μαζί της. Είναι η μόνη λύση για να ταξιδέψει μαζί σας στο αυτοκίνητο ή το πλοίο, αφού αφενός έτσι ορίζει ο νόμος, αφετέρου, πρέπει να είναι ασφαλής στη διαδρομή.
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο topetmou.gr
UPD:
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