Οι 3 πιο συχνοί λόγοι που μια γάτα δεν μπαίνει στο κλουβί της

Αν η γάτα μπορούσε να μιλήσει θα έλεγε πως το κλουβί είναι ένα εντελώς αχρείαστο αξεσουάρ που δεν θα έπρεπε να υπάρχει στο σπίτι της.