Πώς να βγάλετε με ασφάλεια τον σκύλο σας βόλτα τις πολύ ζεστές ημέρες- Χρήσιμα tips

Οι σκύλοι δεν μπορούν να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία του σώματός τους με τον ίδιο τρόπο που το κάνουμε εμείς.