Πώς να βγάλετε με ασφάλεια τον σκύλο σας βόλτα τις πολύ ζεστές ημέρες- Χρήσιμα tips
Πώς να βγάλετε με ασφάλεια τον σκύλο σας βόλτα τις πολύ ζεστές ημέρες- Χρήσιμα tips
Οι σκύλοι δεν μπορούν να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία του σώματός τους με τον ίδιο τρόπο που το κάνουμε εμείς.
UPD:
Οι ημέρες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες αποτελούν πρόκληση όχι μόνο για τους ανθρώπους αλλά και για τους τετράποδους φίλους μας.
Οι σκύλοι δεν μπορούν να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία του σώματός τους με τον ίδιο τρόπο που το κάνουμε εμείς, καθώς ιδρώνουν ελάχιστα και βασίζονται κυρίως στο λαχάνιασμα για να αποβάλουν τη θερμότητα. Για αυτό το λόγο, μια απλή καλοκαιρινή βόλτα μπορεί να μετατραπεί σε επικίνδυνη εμπειρία αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.
Η σωστή προετοιμασία και μικρές αλλαγές στην καθημερινή μας ρουτίνα μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά ώστε ο σκύλος σας να παραμείνει ασφαλής, υγιής και άνετος ακόμη και κατά τη διάρκεια έντονων κυμάτων ζέστης. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
Οι σκύλοι δεν μπορούν να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία του σώματός τους με τον ίδιο τρόπο που το κάνουμε εμείς, καθώς ιδρώνουν ελάχιστα και βασίζονται κυρίως στο λαχάνιασμα για να αποβάλουν τη θερμότητα. Για αυτό το λόγο, μια απλή καλοκαιρινή βόλτα μπορεί να μετατραπεί σε επικίνδυνη εμπειρία αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.
Η σωστή προετοιμασία και μικρές αλλαγές στην καθημερινή μας ρουτίνα μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά ώστε ο σκύλος σας να παραμείνει ασφαλής, υγιής και άνετος ακόμη και κατά τη διάρκεια έντονων κυμάτων ζέστης. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
UPD:
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