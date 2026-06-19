Ποια είναι η κατάλληλη θερμοκρασία για να ζήσει μια γάτα
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Ποια είναι η κατάλληλη θερμοκρασία για να ζήσει μια γάτα

Οι γάτες λατρεύουν τη ζεστασιά. Ποια όμως είναι η κατάλληλη θερμοκρασία για αυτές ώστε να είναι άνετες και υγιείς;

Ποια είναι η κατάλληλη θερμοκρασία για να ζήσει μια γάτα
Αυτό που πρέπει αρχικά να πούμε είναι ότι δεν είναι όλες οι θερμοκρασίες για όλες τις γάτες. Αυτό έχει να κάνει με τη φυλή της γάτας, την ηλικία της, το τρίχωμά της, τα προβλήματα υγείας που μπορεί να έχει κτλ.

Για υγιείς ενήλικες γάτες, η ιδανική θερμοκρασία μέσα στο σπίτι πρέπει να είναι μεταξύ 20°C και 26°C. Αυτό το εύρος είναι από τη μία αρκετό ώστε να θυμίζει την καταγωγή τους από τις ερήμους, αλλά και από την άλλη ασφαλές για μακροχρόνια διαβίωση σε εσωτερικό χώρο.

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