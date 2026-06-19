Ποια είναι η κατάλληλη θερμοκρασία για να ζήσει μια γάτα

Οι γάτες λατρεύουν τη ζεστασιά. Ποια όμως είναι η κατάλληλη θερμοκρασία για αυτές ώστε να είναι άνετες και υγιείς;