Άνοια στον σκύλο: Τα 6 σοβαρά σημάδια που πρέπει να προσέξετε
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Άνοια στον σκύλο: Τα 6 σοβαρά σημάδια που πρέπει να προσέξετε

Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε έγκαιρα τα σημάδια ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε σωστά το κατοικίδιό μας.

Άνοια στον σκύλο: Τα 6 σοβαρά σημάδια που πρέπει να προσέξετε
Καθώς οι σκύλοι μεγαλώνουν, πολλοί κηδεμόνες παρατηρούν μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά τους που περιλαμβάνουν πιο νωχελικές κινήσεις, ανάγκη για περισσότερη ξεκούραση ή λιγότερη διάθεση για παιχνίδι. Υπάρχουν όμως στιγμές που η συμπεριφορά ενός ηλικιωμένου σκύλου αρχίζει να αλλάζει με τρόπο που δεν θυμίζει απλώς τη φυσιολογική γήρανση όπως και στους ανθρώπους.

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