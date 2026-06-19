Άνοια στον σκύλο: Τα 6 σοβαρά σημάδια που πρέπει να προσέξετε
Άνοια στον σκύλο: Τα 6 σοβαρά σημάδια που πρέπει να προσέξετε
Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε έγκαιρα τα σημάδια ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε σωστά το κατοικίδιό μας.
Καθώς οι σκύλοι μεγαλώνουν, πολλοί κηδεμόνες παρατηρούν μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά τους που περιλαμβάνουν πιο νωχελικές κινήσεις, ανάγκη για περισσότερη ξεκούραση ή λιγότερη διάθεση για παιχνίδι. Υπάρχουν όμως στιγμές που η συμπεριφορά ενός ηλικιωμένου σκύλου αρχίζει να αλλάζει με τρόπο που δεν θυμίζει απλώς τη φυσιολογική γήρανση όπως και στους ανθρώπους.
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