Δείτε πώς αντιδρούν οι γάτες όταν καταλαβαίνουν ότι είμαστε αγχωμένοι
TOPETMOU

Δείτε πώς αντιδρούν οι γάτες όταν καταλαβαίνουν ότι είμαστε αγχωμένοι

Οι γάτες είναι διαισθητικά πλάσματα και πολύ συχνά αντιλαμβάνονται τη συναισθηματική κατάστασή μας.

Δείτε πώς αντιδρούν οι γάτες όταν καταλαβαίνουν ότι είμαστε αγχωμένοι
Σύμφωνα με έρευνες πολλές γάτες, όταν δουν τον κηδεμόνα τους να είναι στρεσαρισμένος και νευρικός, εκτός του ότι καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά, κάνουν και πράγματα για να τον επαναφέρουν στην προηγούμενη κατάστασή του. Αυτό δείχνει πολλά για αυτά τα υπέροχα μικρά αιλουροειδή, τα οποία καταρρίπτουν τους γνωστούς και πέρα για πέρα λάθος μύθους- περί αδιαφορίας και τα σχετικά- που τα ακολουθούν.

Η κατανόηση λοιπόν αυτών των συμπεριφορών μπορεί να μας βοηθήσει να ερμηνεύσουμε καλύτερα τις αντιδράσεις της γάτας μας και να ενισχύσουμε τον δεσμό μεταξύ μας.

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