Ο σκύλος μου είναι υπάκουος σπίτι αλλά έξω δεν «ακούει»: Γιατί συμβαίνει και πώς να το διορθώσεις
Ο σκύλος μου είναι υπάκουος σπίτι αλλά έξω δεν «ακούει»: Γιατί συμβαίνει και πώς να το διορθώσεις
Ο σκύλος σου σε ακούει τέλεια στο σαλόνι αλλά σε αγνοεί στο πάρκο; Δεν είναι ότι «σου πάει κόντρα» ή σε εκδικείται.
«Στο σπίτι κάνει τα πάντα. Κάθεται, ξαπλώνει, έρχεται με το που τον φωνάξω. Είναι τέλειος. Αλλά μόλις βγούμε στον δρόμο — άλλος σκύλος. Με αγνοεί. Σαν να μην τον έχω εκπαιδεύσει ποτέ.»
Αυτή τη φράση την έχω ακούσει χιλιάδες φορές. Από κηδεμόνες απελπισμένους που πιστεύουν ότι ο σκύλος τους «είναι ξεροκέφαλος» και «τους εκδικείται».
Η αλήθεια είναι πολύ πιο απλή. Ο σκύλος σου δεν σε αγνοεί. Απλώς δεν έχει εκπαιδευτεί εκεί που του ζητάς να σε ακούσει.
Σ' αυτό το άρθρο θα καταλάβεις γιατί συμβαίνει αυτό, ποιο είναι το στάδιο της εκπαίδευσης που σχεδόν όλοι παραλείπουν, και πώς να φτάσεις σε σκύλο που σε ακούει παντού και πάντα.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Αυτή τη φράση την έχω ακούσει χιλιάδες φορές. Από κηδεμόνες απελπισμένους που πιστεύουν ότι ο σκύλος τους «είναι ξεροκέφαλος» και «τους εκδικείται».
Η αλήθεια είναι πολύ πιο απλή. Ο σκύλος σου δεν σε αγνοεί. Απλώς δεν έχει εκπαιδευτεί εκεί που του ζητάς να σε ακούσει.
Σ' αυτό το άρθρο θα καταλάβεις γιατί συμβαίνει αυτό, ποιο είναι το στάδιο της εκπαίδευσης που σχεδόν όλοι παραλείπουν, και πώς να φτάσεις σε σκύλο που σε ακούει παντού και πάντα.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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