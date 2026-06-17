Πώς θα προετοιμάσετε τον σκύλο σας για την πρώτη βουτιά του στη θάλασσα
TOPETMOU

Πώς θα προετοιμάσετε τον σκύλο σας για την πρώτη βουτιά του στη θάλασσα

Κάποια σκυλιά λατρεύουν το νερό και κολυμπάνε σαν δελφίνια. Άλλα, πάλι, δεν έχουν καθόλου καλή σχέση με το υγρό στοιχείο.

Πώς θα προετοιμάσετε τον σκύλο σας για την πρώτη βουτιά του στη θάλασσα
Αυτό είναι καλό να γίνει γιατί ακόμα κι αν δεν είναι σκυλιά του νερού, είναι φρόνιμο να έχουν έστω εξοικειωθεί και να έχουν δοκιμάσει το κολύμπι. Γιατί ποτέ δεν ξέρουμε πότε μπορεί να τους χρειαστεί.

Ξέρουν όλα τα σκυλιά κολύμπι;

Κάποιες φυλές απλά δεν είναι φτιαγμένες για να βρίσκονται στο νερό. Η σωματοδομή τους με τον ανοιχτό θώρακα, κοντά πόδια και κοντή μουσούδα, αλλά και μικρά πίσω πόδια, δεν τους βοηθάει ιδιαίτερα στο κολύμπι. Πρόκειται για τις βραχυκεφαλικές φυλές, όπως Pug, French Bulldog, English Bulldog, Boston Terrier, Boxer κτλ.

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