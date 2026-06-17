Πώς θα προετοιμάσετε τον σκύλο σας για την πρώτη βουτιά του στη θάλασσα

Κάποια σκυλιά λατρεύουν το νερό και κολυμπάνε σαν δελφίνια. Άλλα, πάλι, δεν έχουν καθόλου καλή σχέση με το υγρό στοιχείο.