Πώς θα προετοιμάσετε τον σκύλο σας για την πρώτη βουτιά του στη θάλασσα
Πώς θα προετοιμάσετε τον σκύλο σας για την πρώτη βουτιά του στη θάλασσα
Κάποια σκυλιά λατρεύουν το νερό και κολυμπάνε σαν δελφίνια. Άλλα, πάλι, δεν έχουν καθόλου καλή σχέση με το υγρό στοιχείο.
Αυτό είναι καλό να γίνει γιατί ακόμα κι αν δεν είναι σκυλιά του νερού, είναι φρόνιμο να έχουν έστω εξοικειωθεί και να έχουν δοκιμάσει το κολύμπι. Γιατί ποτέ δεν ξέρουμε πότε μπορεί να τους χρειαστεί.
Ξέρουν όλα τα σκυλιά κολύμπι;
Κάποιες φυλές απλά δεν είναι φτιαγμένες για να βρίσκονται στο νερό. Η σωματοδομή τους με τον ανοιχτό θώρακα, κοντά πόδια και κοντή μουσούδα, αλλά και μικρά πίσω πόδια, δεν τους βοηθάει ιδιαίτερα στο κολύμπι. Πρόκειται για τις βραχυκεφαλικές φυλές, όπως Pug, French Bulldog, English Bulldog, Boston Terrier, Boxer κτλ.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ξέρουν όλα τα σκυλιά κολύμπι;
Κάποιες φυλές απλά δεν είναι φτιαγμένες για να βρίσκονται στο νερό. Η σωματοδομή τους με τον ανοιχτό θώρακα, κοντά πόδια και κοντή μουσούδα, αλλά και μικρά πίσω πόδια, δεν τους βοηθάει ιδιαίτερα στο κολύμπι. Πρόκειται για τις βραχυκεφαλικές φυλές, όπως Pug, French Bulldog, English Bulldog, Boston Terrier, Boxer κτλ.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα