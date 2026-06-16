Τι πρέπει να κάνουμε αν μας δαγκώσει λαγοκέφαλος – Βίντεο με οδηγίες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
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Τι πρέπει να κάνουμε αν μας δαγκώσει λαγοκέφαλος – Βίντεο με οδηγίες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δίνει οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που μας τραυματίσει ένας λαγοκέφαλος

Τι πρέπει να κάνουμε αν μας δαγκώσει λαγοκέφαλος – Βίντεο με οδηγίες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
Με αφορμή την αυξανόμενη παρουσία του λαγοκέφαλου στις θάλασσες της Ελλάδας, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δίνει οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που μας τραυματίσει ένα τέτοιο ψάρι.

Η επιστημονική ονομασία του είναι Lagocephalus sceleratus και περιέχει ισχυρή νευροτοξίνη (τετροδοτοξίνη), η οποία καθιστά την κατανάλωσή του εξαιρετικά επικίνδυνη. Επειδή η κατανομή της τοξίνης ποικίλλει, κανένα μέρος του ψαριού δεν θεωρείται ασφαλές για κατανάλωση.

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