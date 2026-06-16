Στο καταφύγιο του Δήμου Αθηναίων βρίσκεται ο σκυλάκος των Εξαρχείων που μας συγκίνησε
Στο καταφύγιο του Δήμου Αθηναίων βρίσκεται ο σκυλάκος των Εξαρχείων που μας συγκίνησε
Ο σκύλος που έχασε τον κηδεμόνα του στα Εξάρχεια μας συγκίνησε όλους. Πλέον βρίσκεται υπό τη φροντίδα του Δήμου Αθηναίων.
Πρόσφατα μάθαμε για ένα έγκλημα στην περιοχή των Εξαρχείων. Ο άνδρας που έχασε τη ζωή του είχε και έναν σκύλο, ο οποίος έκλεψε για λάθος λόγο τα βλέμματα.
Συγκινημένοι είδαμε πλάνα με τον σκυλάκο να βρίσκεται δίπλα στον άνθρωπό του, ο οποίος δεν βρισκόταν πλέον στη ζωή, μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε. Ο σκύλος δεν μπορούσε να καταλάβει τι συμβαίνει, γιατί δεν αντιδράει ο κηδεμόνας του και ποιοι είναι αυτοί που τον παίρνουν μακριά του. Οι σκηνές πραγματικά μας λύγισαν και όλοι σκεφτήκαμε τι θα του συμβεί από δω και πέρα. Είναι, όπως και να το κάνουμε, η παράπλευρη απώλεια μιας τραγικής κατάστασης.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Συγκινημένοι είδαμε πλάνα με τον σκυλάκο να βρίσκεται δίπλα στον άνθρωπό του, ο οποίος δεν βρισκόταν πλέον στη ζωή, μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε. Ο σκύλος δεν μπορούσε να καταλάβει τι συμβαίνει, γιατί δεν αντιδράει ο κηδεμόνας του και ποιοι είναι αυτοί που τον παίρνουν μακριά του. Οι σκηνές πραγματικά μας λύγισαν και όλοι σκεφτήκαμε τι θα του συμβεί από δω και πέρα. Είναι, όπως και να το κάνουμε, η παράπλευρη απώλεια μιας τραγικής κατάστασης.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα