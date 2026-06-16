Στο καταφύγιο του Δήμου Αθηναίων βρίσκεται ο σκυλάκος των Εξαρχείων που μας συγκίνησε

Ο σκύλος που έχασε τον κηδεμόνα του στα Εξάρχεια μας συγκίνησε όλους. Πλέον βρίσκεται υπό τη φροντίδα του Δήμου Αθηναίων.