Οι λόγοι που ένας σκύλος τεντώνεται- Δεν είναι πάντα για να ξεπιαστεί
TOPETMOU

Οι λόγοι που ένας σκύλος τεντώνεται- Δεν είναι πάντα για να ξεπιαστεί

Όπως είναι πολλοί οι τρόποι που ένας σκύλος τεντώνεται, αντίστοιχα υπάρχουν και αρκετοί λόγοι που το κάνει.

Οι λόγοι που ένας σκύλος τεντώνεται- Δεν είναι πάντα για να ξεπιαστεί
Γυρίζετε σπίτι και ο σκύλος σας κάνει ένα ωραιότατο τέντωμα για να σας υποδεχθεί. Πιθανότατα να πιστεύετε πως αυτό συμβαίνει γιατί ήταν πολλή ώρα ξαπλωμένος στην ίδια θέση και έχει ανάγκη να ξεμουδιάσει. Ή μήπως όχι;

Για αρχή, να ξεκαθαρίσουμε πως υπάρχουν πολλοί και διάφοροι τρόποι που τεντώνεται ένας σκύλος. Ο καθένας έχει την προτίμηση και το στυλ του, ανεξάρτητα από το μήνυμα που θέλει να περάσει.

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