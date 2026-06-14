Ποια είναι τα σημάδια ότι το κατοικίδιό σας- και όχι ο σύντροφός σας- έχει την πρώτη θέση στην καρδιά σας
Ποια είναι τα σημάδια ότι το κατοικίδιό σας- και όχι ο σύντροφός σας- έχει την πρώτη θέση στην καρδιά σας
Αν έπρεπε να επιλέξετε με ποιον θα ασχοληθείτε πρώτα, τον σύντροφό σας ή το κατοικίδιό σας, τι πιστεύετε ότι θα διαλέγατε;
Είναι αλήθεια ότι κάθε μέρα μοιράζεστε τον ελεύθερο χρόνο σας, τον καναπέ σας, ακόμα και το κρεβάτι σας, με το κατοικίδιό σας. Και ο σύντροφός σας; Αν τελικά έπρεπε να διαλέξετε με ποιον θα ασχοληθείτε πρώτα, ποιον πιστεύετε ότι θα διαλέγατε; Δύσκολη μάλλον ερώτηση.
Έχετε ως προτεραιότητα τις βόλτες, το τάισμα και την εκπαίδευση του τετράποδου φίλου σας, αλλά αυτό συμβαίνει γιατί έχετε την ευθύνη του και εξαρτάται από εσάς για το οτιδήποτε. Ή μήπως όχι; Μήπως τελικά είναι απλά το νούμερο ένα στη ζωή σας; Αν θέλετε απάντηση σε αυτή την ερώτηση, θα πρέπει να σκεφτείτε τα εξής:
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Έχετε ως προτεραιότητα τις βόλτες, το τάισμα και την εκπαίδευση του τετράποδου φίλου σας, αλλά αυτό συμβαίνει γιατί έχετε την ευθύνη του και εξαρτάται από εσάς για το οτιδήποτε. Ή μήπως όχι; Μήπως τελικά είναι απλά το νούμερο ένα στη ζωή σας; Αν θέλετε απάντηση σε αυτή την ερώτηση, θα πρέπει να σκεφτείτε τα εξής:
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