Μυρίζει το σπίτι όπως ο σκύλος σας; Δείτε πώς θα απαλλαγείτε εύκολα από τις δυσάρεστες οσμές
Μυρίζει το σπίτι όπως ο σκύλος σας; Δείτε πώς θα απαλλαγείτε εύκολα από τις δυσάρεστες οσμές
Όση καθαριότητα κι αν κάνουμε, όσο προσεκτικοί κι αν είμαστε, είναι φορές που το σπίτι μυρίζει όπως ο σκύλος μας.
Όσοι ζούμε με έναν σκύλο, ξέρουμε πως θα περάσει τη μέρα του ξαπλωμένος στο πάτωμα, στη βόλτα μπορεί να κυλιστεί σε λάσπες ή να γλείφει την πατούσα του μέχρι να ανακουφίσει το άγχος του.
Ξέρουμε ότι ο σκύλος έχει και μερικές άλλες, δυσάρεστες για εμάς συνήθειες, όπως να μυρίζει τα οπίσθια άλλων σκύλων, να τρίβεται πάνω σε περιττώματα κτλ. Για εκείνον είναι απόλυτα φυσιολογικό, για εμάς όμως είναι κάτι που απλά το υπομένουμε, γιατί τον αγαπάμε και τον αφήνουμε να είναι ο εαυτός του.
Όλα αυτά που κάνει, μαζί με την σκόνη που μαζεύεται στο τρίχωμα, τις πατούσες και όποιο άλλο σημεία πάνω του μπορεί να συγκεντρωθούν μικροσωματίδια.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ξέρουμε ότι ο σκύλος έχει και μερικές άλλες, δυσάρεστες για εμάς συνήθειες, όπως να μυρίζει τα οπίσθια άλλων σκύλων, να τρίβεται πάνω σε περιττώματα κτλ. Για εκείνον είναι απόλυτα φυσιολογικό, για εμάς όμως είναι κάτι που απλά το υπομένουμε, γιατί τον αγαπάμε και τον αφήνουμε να είναι ο εαυτός του.
Όλα αυτά που κάνει, μαζί με την σκόνη που μαζεύεται στο τρίχωμα, τις πατούσες και όποιο άλλο σημεία πάνω του μπορεί να συγκεντρωθούν μικροσωματίδια.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
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