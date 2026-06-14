Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τα μικρά χερσαία χελωνάκια – Τι κάνουμε αν τα συναντήσουμε στο δρόμο
Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τα μικρά χερσαία χελωνάκια – Τι κάνουμε αν τα συναντήσουμε στο δρόμο
Τα μικρά χερσαία χελωνάκια δεν τα συναντάμε μόνο σε κάμπους και βουνά, αλλά και σε αστικές περιοχές, όπως τα δάση και τα πάρκα.
Οι πρώτες καλοκαιρινές εξορμήσεις έχουν ξεκινήσει και οι συναντήσεις με διάφορα ζώα, όλο και πληθαίνουν. Από τις πιο κοινές εμπειρίες είναι όταν δούμε μικρά χερσαία χελωνάκια στο δρόμο, είτε είμαστε πεζοί είτε μέσα στο αυτοκίνητο.
Η μαμά τους, η χερσαία χελώνα είναι ένα ζώο που ζει στα δάση, τα λιβάδια και όπου μπορούν να βρουν τροφή.
Όπως συχνά μας ενημερώνει το Κέντρο Προστασίας & Περίθαλψης Άγριας Ζωής, η χελώνα δεν είναι κατοικίδιο, αλλά ένα άγριο ζώο και η θέση της είναι στη φύση. Ίσως αν γνωρίζουμε κάποια πράγματα γι’ αυτή, να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι πραγματικά έχει ανάγκη και την επόμενη φορά που τη συναντήσουμε στο δρόμο, να τη βοηθήσουμε ουσιαστικά.
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Η μαμά τους, η χερσαία χελώνα είναι ένα ζώο που ζει στα δάση, τα λιβάδια και όπου μπορούν να βρουν τροφή.
Όπως συχνά μας ενημερώνει το Κέντρο Προστασίας & Περίθαλψης Άγριας Ζωής, η χελώνα δεν είναι κατοικίδιο, αλλά ένα άγριο ζώο και η θέση της είναι στη φύση. Ίσως αν γνωρίζουμε κάποια πράγματα γι’ αυτή, να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι πραγματικά έχει ανάγκη και την επόμενη φορά που τη συναντήσουμε στο δρόμο, να τη βοηθήσουμε ουσιαστικά.
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