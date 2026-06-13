4 πράγματα που κάνουν οι γάτες για να ηρεμήσουν όταν έχουν άγχος
TOPETMOU

4 πράγματα που κάνουν οι γάτες για να ηρεμήσουν όταν έχουν άγχος

Όταν οι γάτες έχουν στρες, εμφανίζουν καταναγκαστικές συμπεριφορές που σχετίζονται με την ανάγκη τους για σταθερότητα και προβλεψιμότητα.

4 πράγματα που κάνουν οι γάτες για να ηρεμήσουν όταν έχουν άγχος
Οι γάτες είναι πλάσματα της ρουτίνας, της συνήθειας. Δεν τους αρέσει να αλλάζουν τα πράγματα στο μέρος που ζουν. Οποιαδήποτε αλλαγή, όσο μικρή και αν είναι, τους δημιουργεί στρες. Έτσι, θα δούμε να κάνουν πράγματα που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαμε δει.

Όταν οι γάτες έχουν στρες, εμφανίζουν καταναγκαστικές συμπεριφορές που σχετίζονται με την ανάγκη τους για σταθερότητα και προβλεψιμότητα. Οι συμπεριφορές αυτές είναι ένας τρόπος για να ηρεμήσουν και να αντιμετωπίσουν το άγχος τους.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network