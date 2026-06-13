4 πράγματα που κάνουν οι γάτες για να ηρεμήσουν όταν έχουν άγχος
4 πράγματα που κάνουν οι γάτες για να ηρεμήσουν όταν έχουν άγχος
Όταν οι γάτες έχουν στρες, εμφανίζουν καταναγκαστικές συμπεριφορές που σχετίζονται με την ανάγκη τους για σταθερότητα και προβλεψιμότητα.
Οι γάτες είναι πλάσματα της ρουτίνας, της συνήθειας. Δεν τους αρέσει να αλλάζουν τα πράγματα στο μέρος που ζουν. Οποιαδήποτε αλλαγή, όσο μικρή και αν είναι, τους δημιουργεί στρες. Έτσι, θα δούμε να κάνουν πράγματα που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαμε δει.
Όταν οι γάτες έχουν στρες, εμφανίζουν καταναγκαστικές συμπεριφορές που σχετίζονται με την ανάγκη τους για σταθερότητα και προβλεψιμότητα. Οι συμπεριφορές αυτές είναι ένας τρόπος για να ηρεμήσουν και να αντιμετωπίσουν το άγχος τους.
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Όταν οι γάτες έχουν στρες, εμφανίζουν καταναγκαστικές συμπεριφορές που σχετίζονται με την ανάγκη τους για σταθερότητα και προβλεψιμότητα. Οι συμπεριφορές αυτές είναι ένας τρόπος για να ηρεμήσουν και να αντιμετωπίσουν το άγχος τους.
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