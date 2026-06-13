Γιατί ο σκύλος μας κάθεται πάνω στα πόδια μας; Είναι αλήθεια ότι προσπαθεί να μας επιβληθεί;
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Γιατί ο σκύλος μας κάθεται πάνω στα πόδια μας; Είναι αλήθεια ότι προσπαθεί να μας επιβληθεί;

Τι δείχνουν οι σύγχρονες μελέτες γύρω από τη συμπεριφορά των σκύλων.

Γιατί ο σκύλος μας κάθεται πάνω στα πόδια μας; Είναι αλήθεια ότι προσπαθεί να μας επιβληθεί;
Πολλοί άνθρωποι έχουν ακούσει κατά καιρούς τη θεωρία ότι όταν ένας σκύλος κάθεται ή ξαπλώνει πάνω στα πόδια του κηδεμόνα του, προσπαθεί να επιβληθεί ή να δείξει κυριαρχία.

Ωστόσο οι σύγχρονες μελέτες γύρω από τη συμπεριφορά των σκύλων δείχνει ότι αυτή η ερμηνεία απέχει πολύ από την πραγματικότητα.
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