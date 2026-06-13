Μπορούν οι γάτες να προβλέψουν τον καιρό; Τι ακριβώς συμβαίνει
Μπορούν οι γάτες να προβλέψουν τον καιρό; Τι ακριβώς συμβαίνει
Πολλοί κηδεμόνες γατών έχουν παρατηρήσει ότι η γάτα τους αλλάζει συμπεριφορά λίγο πριν από μια απότομη μεταβολή του καιρού.
Πολλοί κηδεμόνες γατών έχουν παρατηρήσει ότι τα κατοικίδιά τους φαίνεται να αλλάζουν συμπεριφορά λίγο πριν από μια καταιγίδα ή μια απότομη μεταβολή του καιρού.
Κάποιες γάτες κοιμούνται περισσότερο, άλλες γίνονται ανήσυχες, ενώ ορισμένες αναζητούν πιο ζεστά ή προστατευμένα σημεία μέσα στο σπίτι. Αυτές οι παρατηρήσεις έχουν οδηγήσει στο ερώτημα αν οι γάτες μπορούν πράγματι να προβλέψουν τον καιρό ή αν πρόκειται απλώς για μια σύμπτωση.
Η απάντηση, όπως γίνεται σχεδόν σε κάθε ερώτημα που αφορά τις γάτες, είναι αρκετά σύνθετη. Οι γάτες δεν μπορούν να προβλέψουν τον καιρό με τον τρόπο που το κάνουν οι επιστήμονες, όμως διαθέτουν εξαιρετικά ανεπτυγμένες αισθήσεις που τους επιτρέπουν να αντιλαμβάνονται μικρές αλλαγές στο περιβάλλον, πριν αυτές γίνουν αισθητές από εμάς. Για τον λόγο αυτό συχνά φαίνεται να γνωρίζουν ότι έρχεται κάποια μεταβολή του καιρού.
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Κάποιες γάτες κοιμούνται περισσότερο, άλλες γίνονται ανήσυχες, ενώ ορισμένες αναζητούν πιο ζεστά ή προστατευμένα σημεία μέσα στο σπίτι. Αυτές οι παρατηρήσεις έχουν οδηγήσει στο ερώτημα αν οι γάτες μπορούν πράγματι να προβλέψουν τον καιρό ή αν πρόκειται απλώς για μια σύμπτωση.
Η απάντηση, όπως γίνεται σχεδόν σε κάθε ερώτημα που αφορά τις γάτες, είναι αρκετά σύνθετη. Οι γάτες δεν μπορούν να προβλέψουν τον καιρό με τον τρόπο που το κάνουν οι επιστήμονες, όμως διαθέτουν εξαιρετικά ανεπτυγμένες αισθήσεις που τους επιτρέπουν να αντιλαμβάνονται μικρές αλλαγές στο περιβάλλον, πριν αυτές γίνουν αισθητές από εμάς. Για τον λόγο αυτό συχνά φαίνεται να γνωρίζουν ότι έρχεται κάποια μεταβολή του καιρού.
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