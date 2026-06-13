Το νούμερο ένα λάθος που πρέπει να αποφεύγουμε στη βόλτα με τον σκύλο μας
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Το νούμερο ένα λάθος που πρέπει να αποφεύγουμε στη βόλτα με τον σκύλο μας

Η βόλτα του σκύλου είναι μια από τις αγαπημένες του στιγμές μέσα στη μέρα, μαζί με την ώρα που τρώει.

Το νούμερο ένα λάθος που πρέπει να αποφεύγουμε στη βόλτα με τον σκύλο μας
Ένας τρόπος να κάνουμε τον σκύλο μας χαρούμενο είναι όταν πιάνουμε το λουρί του στα χέρια μας. Είναι η στιγμή που ξέρει πως θα πάμε βόλτα και αρχίζει να κουνάει την ουρά του ασταμάτητα.

Η βόλτα του σκύλου είναι μια από τις αγαπημένες του στιγμές μέσα στη μέρα, μαζί με την ώρα που γεμίζουμε το μπολ του με φαγητό. Η χαρά τον πλημμυρίζει, καθώς θα περάσει χρόνο μαζί μας, θα μυρίσει τις νέες μυρωδιές, θα περάσει από τα αγαπημένα του σημεία, θα δει τους φίλους του.
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