Τα ζώα «μασκότ» των ελληνικών νησιών: Από τη γαλιά της Λέσβου στον βατρακλό της Καρπάθου
Τα ζώα «μασκότ» των ελληνικών νησιών: Από τη γαλιά της Λέσβου στον βατρακλό της Καρπάθου
Κάθε νησί κρύβει μια λιγότερο γνωστή πλευρά: τους μικρούς αφανείς κατοίκους του, ζώα που έχουν συνδεθεί με την ταυτότητα κάθε τόπου.
Καλοκαίρι στην Ελλάδα σημαίνει θάλασσα, λευκά σοκάκια, αλμυρό αεράκι και πανέμορφα νησιά που σφύζουν από ζωή. Πίσω όμως από τις διάσημες παραλίες και τις εικόνες που θυμίζουν καρτ-ποστάλ, κάθε νησί κρύβει μια λιγότερο γνωστή πλευρά: τους μικρούς αφανείς κατοίκους του, ζώα που έχουν συνδεθεί με την ταυτότητα και τη γοητεία κάθε τόπου.
Από τη γαλιά της Λέσβου και τον σπάνιο βατρακλό της Καρπάθου, μέχρι το κρι κρι και τη μεσογειακή φώκια, τα ελληνικά νησιά αποτελούν πολύτιμα καταφύγια βιοποικιλότητας.
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Από τη γαλιά της Λέσβου και τον σπάνιο βατρακλό της Καρπάθου, μέχρι το κρι κρι και τη μεσογειακή φώκια, τα ελληνικά νησιά αποτελούν πολύτιμα καταφύγια βιοποικιλότητας.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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