Τα ζώα «μασκότ» των ελληνικών νησιών: Από τη γαλιά της Λέσβου στον βατρακλό της Καρπάθου

Κάθε νησί κρύβει μια λιγότερο γνωστή πλευρά: τους μικρούς αφανείς κατοίκους του, ζώα που έχουν συνδεθεί με την ταυτότητα κάθε τόπου.