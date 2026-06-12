Καλοκαίρι και σκύλος: Οι κίνδυνοι που αγνοούν οι περισσότεροι κηδεμόνες
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Καλοκαίρι και σκύλος: Οι κίνδυνοι που αγνοούν οι περισσότεροι κηδεμόνες

Το καλοκαίρι κρύβει πραγματικούς κινδύνους για τον σκύλο σου — από τη ζέστη στο αυτοκίνητο μέχρι την άσφαλτο που καίει.

Καλοκαίρι και σκύλος: Οι κίνδυνοι που αγνοούν οι περισσότεροι κηδεμόνες
Έρχεται το καλοκαίρι και σχεδόν όλοι σκεφτόμαστε τα ίδια: παραλίες, διακοπές, Σαββατοκύριακα έξω από την πόλη. Λιγότεροι όμως σκέφτονται το σημαντικότερο πράγμα — πώς θα διαχειριστούν τον σκύλο τους μέσα σε όλο αυτό.

Και δυστυχώς, κάθε χρόνο, στα κοινωνικά δίκτυα γεμίζουμε με ιστορίες σκύλων που έπαθαν θερμοπληξία, που χάθηκαν επειδή τρόμαξαν από πυροτεχνήματα ή που αφέθηκαν σε ξενοδοχεία σκύλων χωρίς προετοιμασία και επέστρεψαν στρεσαρισμένοι.

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