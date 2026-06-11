Παλαιό Φάληρο: Ένα ξεχωριστό παγκάκι αφιερωμένο στους καλύτερους φίλους μας
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Παλαιό Φάληρο: Ένα ξεχωριστό παγκάκι αφιερωμένο στους καλύτερους φίλους μας

Ένα μοναδικό παγκάκι – έργο τέχνης με σκοπό να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση γύρω από τη φιλοζωία.

Παλαιό Φάληρο: Ένα ξεχωριστό παγκάκι αφιερωμένο στους καλύτερους φίλους μας
Στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου βρίσκεται πλέον ένα μοναδικό παγκάκι – έργο τέχνης με σκοπό να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση γύρω από τη φιλοζωία, αλλά και να τιμήσει τους τετράποδους φίλους μας και τη “Συντροφιά… χωρίς όρους”, που αυτοί μας προσφέρουν.

Ένα απλό, χρηστικό στοιχείο δημόσιου χώρου μετατράπηκε σε κάτι παραπάνω από σημείο ξεκούρασης. Έγινε σημείο στοχασμού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που προβάλλει τον ιδιαίτερο δεσμό ανθρώπων και ζώων συντροφιάς και τη μοναδική σχέση αγάπης και αφοσίωσης που έχουν μεταξύ τους.
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