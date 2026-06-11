Ο χαρούμενος σκυλάκος Πιτσίλος ζει στον δρόμο και κινδυνεύει- Ψάχνει ένα σπίτι για να είναι ασφαλής
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Ο χαρούμενος σκυλάκος Πιτσίλος ζει στον δρόμο και κινδυνεύει- Ψάχνει ένα σπίτι για να είναι ασφαλής

Ο Πιτσίλος είναι ένα από τα καλύτερα σκυλιά που μπορεί να συναντήσεις. Τον λατρεύεις με την πρώτη ματιά.

Ο χαρούμενος σκυλάκος Πιτσίλος ζει στον δρόμο και κινδυνεύει- Ψάχνει ένα σπίτι για να είναι ασφαλής
Το πρόβλημά του όμως είναι ότι ζει σε ένα χωριό της Δωρίδος όπου είναι ανεπιθύμητος. Κάθε καλοκαίρι μάλιστα ρίχνονται φόλες, με αποτέλεσμα να έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι τώρα πολλά σκυλάκια.

Ο υπέροχος αυτός τσοπανάκος είναι καλός με όλους. Χαρούμενος και παιχνιδιάρης, έρχεται να χαιρετήσει όποιον τον πλησιάζει κουνώντας την ουρίτσα του. Ανθρωποκεντρικός και τσαχπίνης, αγαπάει τους πάντες, μικρούς, μεγάλους και άλλα ζώα. Με τα μικρά μάλιστα παιδάκια είναι υπέροχος.

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