Πόσο συχνά πρέπει να κάνετε μπάνιο τον σκύλο σας
TOPETMOU

Πόσο συχνά πρέπει να κάνετε μπάνιο τον σκύλο σας

Η φροντίδα της υγιεινής ενός σκύλου αποτελεί σημαντικό μέρος της συνολικής του ευεξίας.

Πόσο συχνά πρέπει να κάνετε μπάνιο τον σκύλο σας
Σε αντίθεση με τους ανθρώπους, οι σκύλοι δεν χρειάζονται καθημερινό μπάνιο. Το δέρμα τους παράγει φυσικά έλαια που προστατεύουν το τρίχωμα και διατηρούν την υγρασία του. Το υπερβολικά συχνό λούσιμο μπορεί να απομακρύνει αυτά τα έλαια, προκαλώντας ξηροδερμία, ερεθισμούς και θαμπό τρίχωμα.

Για του περισσότερους υγιείς σκύλους, ένα μπάνιο κάθε 4 έως 6 εβδομάδες θεωρείται επαρκές. Ωστόσο αυτό αποτελεί μόνο έναν γενικό κανόνα και μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ζώου.

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